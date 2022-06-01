Япония удвоила число въезжающих иностранцев и ослабила ограничения, связанные с COVID-19

Япония, начиная со среды, удвоила дневной лимит на количество въезжающих в страну людей - до 20 тыс. человек, сообщают местные СМИ.
Японские власти также ослабили связанные с COVID-19 ограничения для въезжающих.
Так, посетители из 98 стран и регионов, входящих в группу низкого риска, будут освобождены от тестирования на коронавирус и карантина, даже если они не были вакцинированы против COVID-19. К таким странам относятся Россия, США, Великобритания, Китай и Южная Корея.
Люди из 99 стран и регионов, относящихся к группе среднего риска, освобождаются от тестов и карантина, если они получили три прививки против COVID-19. В эту группу попали Казахстан, Украина, а также ряд стран Африки и Ближнего Востока.
Въезжающие из стран с высоким уровнем риска заражения COVID-19 проведут три дня на карантине в специальном отеле, покинуть который можно будет при наличии отрицательного результата теста на коронавирус на третий день. К этой группе относятся четыре страны - Албания, Пакистан, Сьерра-Леоне и Фиджи.
Правительство Японии также планирует с 10 июня возобновить прием иностранных туристов - впервые за два года.
Приехать в Японию смогут люди из стран группы низкого уровня распространения COVID-19 и только в составе тургруппы.
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