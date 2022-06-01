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СНГ 01.06.2022 09:13

США не будут добиваться от Украины территориальных уступок РФ - Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что США не намерены оказывать давление на Украину, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.

"Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было "Ничего об Украине без Украины". Я не буду давить на украинское правительство - ни в частном, ни в публичном порядке, чтобы оно шло на какие-либо территориальные уступки", - написал Байден в статье, опубликованной The New York Times.

По его мнению, в провале переговоров между Украиной и Россией виновата Москва, которая не прекратила военную спецоперацию.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать над укреплением Украины и поддерживать ее усилия по достижению урегулирования конфликта путем переговоров", - отметил президент США.

Байден добавил, что США продолжат работать с союзниками над антироссийскими санкциями, а также будут поставлять Украине современное вооружение.

"Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над преодолением глобального продовольственного кризиса, (...) поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к экологически чистому энергетическому будущему", - пояснил глава Белого дома.

При этом президент США подчеркнул, что Вашингтон "не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за ее пределами".

"Мы не хотим затягивать войну только для того, чтобы причинить боль России", - заключил Байден.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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