США направят новый пакет помощи Украине стоимостью в $700 млн

США направят Украине ракетные системы дальнего радиуса действия в рамках пакета помощи в области безопасности стоимостью $700 млн, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

Согласно им, новый пакет помощи Украине будет включать в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасы, которые позволят украинцам более точно поражать цели с большего расстояния внутри Украины.

Чиновник заявил, что HIMARS будут оснащены боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты примерно на 80 км.

Кроме того, новый пакет помощи в области безопасности, о котором будет официально объявлено в среду, также будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты Javelin, противотанковое оружие, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактические транспортные средства и запасные части.

Чиновник отметил, что отправляемые США системы будут использоваться для отражения российских систем, но не будут использоваться на территории России.

По словам представителя администрации, США получили заверения от Украины в том, что они не будут использовать отправляемые США системы для проведения атак внутри России.

При этом он подчеркнул, что по мере развития конфликта США будут "продолжать адаптировать" свою помощь к самым насущным потребностям Украины.