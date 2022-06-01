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Дальнее зарубежье 01.06.2022 09:29

США не стремятся к войне между НАТО и Россией - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США не ищут войны между НАТО и Россией.

"Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией", - написал Байден в статье, опубликованной The New York Times.

"До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска", - отметил американский лидер.

Президент США также добавил, что не стремится к свержению нынешнего руководства России.

"Как бы я ни был не согласен с господином Путиным (Владимир Путин, президент РФ - ИФ), (...) Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения", - подчеркнул Байден.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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