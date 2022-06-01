США не стремятся к войне между НАТО и Россией - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США не ищут войны между НАТО и Россией.
"Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией", - написал Байден в статье, опубликованной The New York Times.
"До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска", - отметил американский лидер.
Президент США также добавил, что не стремится к свержению нынешнего руководства России.
"Как бы я ни был не согласен с господином Путиным (Владимир Путин, президент РФ - ИФ), (...) Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения", - подчеркнул Байден.
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