Байден заявил, что США не видят намерение России применить ядерное оружие

Американский президент Джо Байден заявил, что США не видят признаков возможного применения Россией ядерного оружия.
"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие на Украине", - написал Байден в статье, опубликованной The New York Times.
По словам президента США, время от времени российская риторика относительно ядерного оружия "опасна и крайне безответственна".
"Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в любом масштабе в этом конфликте было бы совершенно неприемлемо как для нас, так и для остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия", - подчеркнул американский лидер.
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