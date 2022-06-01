Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8267 RUR   0.0268 GBR   2.144 TRY   0.1037

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 114.67 -1.39 Brent 122.84 +1.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.06.2022 09:00

Байден заявил, что США не видят намерение России применить ядерное оружие

Американский президент Джо Байден заявил, что США не видят признаков возможного применения Россией ядерного оружия.

"Я знаю, что многие люди во всем мире обеспокоены применением ядерного оружия. В настоящее время мы не видим никаких признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие на Украине", - написал Байден в статье, опубликованной The New York Times.

По словам президента США, время от времени российская риторика относительно ядерного оружия "опасна и крайне безответственна".

"Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в любом масштабе в этом конфликте было бы совершенно неприемлемо как для нас, так и для остального мира и повлекло бы за собой серьезные последствия", - подчеркнул американский лидер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az