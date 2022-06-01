США готовы поддержать компании для экспорта зерна и удобрений из России

Власти США поддерживают поставки российского зерна на экспорт и готовы предоставить гарантийные письма страховым компаниям и компаниям-экспортерам для его вывоза из РФ, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы поддерживаем эти усилия и решение направить (генсекретаря Конференции ООН по торговле и развитию - ИФ) Ребекку Гринспен в Россию, а теперь - и в США. Мы надеемся, что это приведет к некоторому стимулированию компаний, которые воздерживаются от поставок российского зерна и удобрений", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.
Она отметила, что на поставки зерна и удобрений из РФ "не распространяются западные санкции, но компании немного нервничают".
"И мы готовы направить им гарантийные письма, если это поможет побудить их, а также страховые компании поддержать эти усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно мировому сообществу", - подчеркнула американский дипломат.
В последние недели руководители западных стран часто выражают беспокойство по поводу риска нехватки продовольствия в мире на фоне событий на Украине. В связи с этим они предпринимают усилия по решению этой проблемы.
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