Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8267 RUR   0.0268 GBR   2.144 TRY   0.1037

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 114.67 -1.39 Brent 122.84 +1.17

Погода в Баку

  ночь день

АПК 01.06.2022 09:02

США готовы поддержать компании для экспорта зерна и удобрений из России

Власти США поддерживают поставки российского зерна на экспорт и готовы предоставить гарантийные письма страховым компаниям и компаниям-экспортерам для его вывоза из РФ, заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы поддерживаем эти усилия и решение направить (генсекретаря Конференции ООН по торговле и развитию - ИФ) Ребекку Гринспен в Россию, а теперь - и в США. Мы надеемся, что это приведет к некоторому стимулированию компаний, которые воздерживаются от поставок российского зерна и удобрений", - сказала Томас-Гринфилд на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Она отметила, что на поставки зерна и удобрений из РФ "не распространяются западные санкции, но компании немного нервничают".

"И мы готовы направить им гарантийные письма, если это поможет побудить их, а также страховые компании поддержать эти усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно мировому сообществу", - подчеркнула американский дипломат.

В последние недели руководители западных стран часто выражают беспокойство по поводу риска нехватки продовольствия в мире на фоне событий на Украине. В связи с этим они предпринимают усилия по решению этой проблемы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az