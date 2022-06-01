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ТЭК 01.06.2022 09:03

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии высоко оценили взаимодействие в формате ОПЕК+

Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд обсудили влияние взаимодействия Москвы и Эр-Рияда в формате ОПЕК+ на мировой рынок углеводородов, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

"С.В.Лавров и Фейсал Бен Фархан дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате "ОПЕК плюс". Отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении", - говорится в сообщении.

Главы МИД обсудили наращивание российско-саудовского экономического сотрудничества, условившись" продолжать совместную работу над перспективными проектами, в том числе в сфере высоких технологий, включая атомную энергетику", отмечается в сообщении.

На встрече также обсуждалась обстановка в Йемене, Сирии и зоне Персидского залива. Кроме того, стороны констатировали "совпадение подходов Москвы и Эр-Рияда в пользу урегулирования сохраняющихся кризисов на Ближнем Востоке, прежде всего палестино-израильского конфликта, политико-дипломатическими средствами".

В МИД РФ добавили, что Лавров проинформировал саудовского коллегу о ходе и задачах специальной военной операции, которую российские вооруженные силы проводят на Украине.

Лавров прибыл в Саудовскую Аравию накануне. В ходе визита он планирует принять участие в министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое пройдет в Эр-Рияде 1 июня.

По словам главы российского МИД, "на полях" заседания запланированы двусторонние встречи практически со всеми участниками этой структуры (в Совет входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия).

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