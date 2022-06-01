ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе, сообщает министерство обороны Азербайджана. «Подразделения ВС Армении с позиций в населенных пунктах Мюсюрскянд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района с вечера 31 мая до ночи 1 июня обстреливали позиции азербайджанских военных в населенных пунктах Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района», - подчеркивается в информации. Обстрел велся из стрелкового оружия. Минобороны отмечает, что азербайджанские военные предприняли адекватные ответные меры. Н.Аббасова

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