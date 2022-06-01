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Оборона 01.06.2022 09:05

ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

ВС Армении подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на границе, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Подразделения ВС Армении с позиций в населенных пунктах Мюсюрскянд Товузгалинского района и Йухары Шорджа Басаркечярского района с вечера 31 мая до ночи 1 июня обстреливали позиции азербайджанских военных в населенных пунктах Агдам Товузского района и Зяйлик Кяльбаджарского района», - подчеркивается в информации.

Обстрел велся из стрелкового оружия.

Минобороны отмечает, что азербайджанские военные предприняли адекватные ответные меры.

Н.Аббасова

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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