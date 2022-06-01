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ТЭК 01.06.2022 09:12

Странам ОПЕК+ c июня разрешено увеличить добычу нефти на 432 тыс. б/с

Квота стран ОПЕК+ по добыче нефти с 1 июня повышается еще на 432 тыс. баррелей в сутки, однако они не смогут достичь разрешенного уровня производства.

В начале мая министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с июня квоты на производство еще на 432 тыс. б/с. С сентября 2021 года она повышалась на 400 тыс. б/с, с мая квоту планируется увеличивать на 432 тыс. б/с ввиду роста референтной базы отсчета для ряда стран.

Такими темпами сокращения будут полностью свернуты в сентябре 2022 года, на конец апреля - 2,2 млн б/с.

Квота России и Саудовской Аравии на добычу нефти с июня - 10,663 млн б/с.

Но не все страны ОПЕК+ смогли нарастить добычу в рамках своих квот. На конец апреля накопленное отставание от плана производства составляет 2,6 млн б/с. В марте-апреле наблюдается недостижение Россией разрешенного уровня, таким образом это отставание, вероятно, усугубится.

В марте РФ отставала от плана на 313 тыс. б/с из-за введенных в ее отношении санкций.

Следующая встреча министров стран ОПЕК+, которые будут решать вопрос о квотах на июль, назначена на 2 июня. Пока предполагается, что рост квоты на июль составит запланированные 432 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА


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