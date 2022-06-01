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Регион 01.06.2022 09:20

Клаар вскоре посетит Баку и Ереван для обсуждения хода выполнения договоренностей на встрече Азербайджан-Армения-ЕС

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшее время посетит Азербайджан и Армению с целью обсуждения с властями двух стран хода выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая.

«Клаар в ближайшие дни посетит регион, чтобы обсудить ход выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая в ходе встречи лидеров Азербайджана, Армении и президента Совета ЕС Шарля Мишеля», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЕС.

Речь идет, в частности, о проведении делимитации азербайджано-армянской границы, подготовки мирного договора, укрепления мер доверия между сторонами, разблокирования коммуникаций в регионе и др. аспекты.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЕС, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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