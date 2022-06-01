Клаар вскоре посетит Баку и Ереван для обсуждения хода выполнения договоренностей на встрече Азербайджан-Армения-ЕС

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар в ближайшее время посетит Азербайджан и Армению с целью обсуждения с властями двух стран хода выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая.

«Клаар в ближайшие дни посетит регион, чтобы обсудить ход выполнения договоренностей, достигнутых в Брюсселе 22 мая в ходе встречи лидеров Азербайджана, Армении и президента Совета ЕС Шарля Мишеля», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЕС.

Речь идет, в частности, о проведении делимитации азербайджано-армянской границы, подготовки мирного договора, укрепления мер доверия между сторонами, разблокирования коммуникаций в регионе и др. аспекты.

Р.Ахмедов