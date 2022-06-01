МВФ проводит консультации с властями Азербайджана по статье IV

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) до 7 июня будет находиться в Баку с целью консультаций с властями Азербайджана по статье IV Устава фонда.

«Миссия во главе с Чадом Стейнбергом (руководитель миссии фонда по Азербайджану – ИФ) начала работу в Азербайджане в конце мая и пробудет в стране до 7 июня. Миссия уже провела встречи с министром финансов страны, министром труда и соцзащиты населения, а также с новым председателем правления Центробанка Азербайджана», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

На встречах обсуждалась текущая экономическая ситуация в стране, макроэкономические прогнозы и прогнозы по денежно-кредитной политике.

«Миссия также проведет встречи с министром экономики, с представителями банковского сообщества, руководством Азербайджанского инвестиционного холдинга и рядом других ведомств», - подчеркнули в фонде.

В предыдущий раз МВФ проводил консультации с правительством Азербайджана по статье IV в апреле-мае 2021 года.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Азизов