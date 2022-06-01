Йеллен признала ошибочной свою оценку влияния инфляции на экономику США

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что была "не права" в прошлом году, когда высказала предположение о том, что инфляция в США не станет долгосрочной проблемой.
"Я была не права относительно траектории инфляции", - сказала Йеллен в интервью CNN.
"Возникли непредвиденные и существенные экономические потрясения, которые спровоцировали рост цен на энергоносители и продукты питания, а также перебои в поставках, которые негативно сказались на нашей экономике, и в тот момент я не до конца это понимала", - отметила она.
Йеллен в минувшем году, до ситуации на Украине и появления новых вариантов коронавируса, говорила, что инфляция представляет собой "небольшой риск", отмечая, что она не ожидает, что это будет "проблемой".
Теперь же она сказала, что администрация президента США Джо Байдена сфокусирована на принятии мер для сдерживания роста инфляции, и это в том числе предусматривает доверие к Федеральной резервной системе (ФРС) США.
"ФРС принимает меры, которые нужно принимать. Они должны решать, что делать", - сказала она.
Байден во вторник провел встречу с председателем ФРС Джеромом Пауэллом и Йеллен, в ходе которой обсуждались перспективы экономики США и мировой экономики.
По итогам встречи Байден заявил, что "не намерен вмешиваться в крайне важную работу" Федрезерва.
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