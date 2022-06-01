Saipem продает бизнес по бурению на суше KCA Deutag

Международная нефтесервисная группа KCA Deutag договорилась о покупке бизнеса итальянской Saipem по бурению на суше, говорится в сообщении компании.

Сумма сделки составит $550 млн. Saipem также получит 10% акций KCA Deutag.

Отмечается, что благодаря покупке нового актива портфель заказов компании увеличится на $1,6 млрд - до $7,2 млрд.

"Приобретение Saipem Onshore Drilling позволяет нам значительно модернизировать наш бизнес за счет расширения в основных регионах на Ближнем Востоке и ключевых рынках в Европе и Латинской Америке", - приводятся в сообщении слова CEO KCA Deutag Джозефа Элхури (Joseph Elkhoury).

Saipem в своем сообщении отмечает, что закрытие сделки для работы на Ближнем Востоке ожидается к 31 октября 2022 года, в Латинской Америке - до конца первого квартала 2023 года.

"Сделка является еще одним шагом для Saipem на пути к более целенаправленной и устойчивой бизнес-модели, основанной на растущих тенденциях базовых рынков компании, с концентрацией усилий на оффшорном бурении и поддержкой достижения целей по структуре капитала и ликвидности", - говорится в заявлении итальянской компании.