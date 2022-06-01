Saipem продает бизнес по бурению на суше KCA Deutag

Международная нефтесервисная группа KCA Deutag договорилась о покупке бизнеса итальянской Saipem по бурению на суше, говорится в сообщении компании.
Сумма сделки составит $550 млн. Saipem также получит 10% акций KCA Deutag.
Отмечается, что благодаря покупке нового актива портфель заказов компании увеличится на $1,6 млрд - до $7,2 млрд.
"Приобретение Saipem Onshore Drilling позволяет нам значительно модернизировать наш бизнес за счет расширения в основных регионах на Ближнем Востоке и ключевых рынках в Европе и Латинской Америке", - приводятся в сообщении слова CEO KCA Deutag Джозефа Элхури (Joseph Elkhoury).
Saipem в своем сообщении отмечает, что закрытие сделки для работы на Ближнем Востоке ожидается к 31 октября 2022 года, в Латинской Америке - до конца первого квартала 2023 года.
"Сделка является еще одним шагом для Saipem на пути к более целенаправленной и устойчивой бизнес-модели, основанной на растущих тенденциях базовых рынков компании, с концентрацией усилий на оффшорном бурении и поддержкой достижения целей по структуре капитала и ликвидности", - говорится в заявлении итальянской компании.
В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 11,6 тыс. га территорий – ANAMA
Байден отмечает важную роль Азербайджана в реализации потенциала Транскаспийского сотрудничества
Азербайджанские саперы очистили от мин около 19 тыс. га освобожденных территорий
Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для всех въезжающих в страну туристов
В Азербайджане арестованы два сотрудника ГНС за взяточничество в крупном размере
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 530 млн - университет Хопкинса
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новое обвинение
Путин и Пашинян обсудили процессы на Южном Кавказе и логистику в регионе
«Обнуления» президентского срока в Казахстане не будет - Токаев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) повысил доходность по детскому вкладу до 11%
Банк Республика порадовал детей шехидов в канун Международного дня защиты детей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ