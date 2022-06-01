Шольц доволен тем, что ЕС удалось согласовать очередной пакет санкций в отношении России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил удовлетворение позицией руководства ЕС, которому удалось согласовать шестой пакет санкций в отношении России, он в частности предусмаривает планы введения эмбарго на закупки нефти.
"Это самые масштабные и действенные санкции, которые когда-либо вводили в отношении такой большой страны... Хорошо, что ЕС согласовал шестой пакет санкций, я рад, что это решение принято", - сказал Шольц в среду, выступая в бундестаге.
"Мы будем неизменно работать над тем, чтобы к концу года отказаться от импорта нефти, это неизменно остается нашей целью", - добавил канцлер.
Он напомнил и о том, что к осени Германия планирует отказаться от импорта российского угля.
В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".
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