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ТЭК 01.06.2022 12:51

Шольц доволен тем, что ЕС удалось согласовать очередной пакет санкций в отношении России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил удовлетворение позицией руководства ЕС, которому удалось согласовать шестой пакет санкций в отношении России, он в частности предусмаривает планы введения эмбарго на закупки нефти.

"Это самые масштабные и действенные санкции, которые когда-либо вводили в отношении такой большой страны... Хорошо, что ЕС согласовал шестой пакет санкций, я рад, что это решение принято", - сказал Шольц в среду, выступая в бундестаге.

"Мы будем неизменно работать над тем, чтобы к концу года отказаться от импорта нефти, это неизменно остается нашей целью", - добавил канцлер.

Он напомнил и о том, что к осени Германия планирует отказаться от импорта российского угля.

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. В заключении саммита ЕС говорится, что лидеры стран союза сошлись во мнении, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу".

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