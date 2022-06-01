Шольц заявил о поставках Киеву 15 млн патронов и 100 тыс. гранат, обещает танки

Канцлер Германии Олаф Шольц не согласен с утверждением оппозиции о том, что ФРГ не помогает Украине оружием.
"Мы постоянно поставляем, с начала войны", - сказал он в среду в бундестаге.
"До сих пор мы поставили более 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат, более 5 тысяч противотанковых мин", - отметил канцлер.
По его словам, Германия также проводит соответствующие обмены с другими странами ЕС - они поставляют Украине оружие старого образца, а ФРГ предоставляет этим государствам замену.
"Вместе с Данией по желанию Украины мы поставили 54 модернизированных бронированных транспортеров. В ходе первого обмена с нашими чешскими друзьями Украина получит вначале 20 танков Т-72. Мы обеспечим Чехии замену", - сказал политик.
Шольц также сообщил, что договоренности о соответствующем обмене удалось достичь с Грецией.
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