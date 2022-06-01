ABB разместил облигации на 20 млн манатов

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) разместил двухлетние облигаций на 20 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

«В ходе аукциона было подано 9 заявок от 9 инвесторов. Общая стоимость заявок по номинальной стоимости составила 20 млн манатов. Объем размещенных облигаций по номинальной стоимости в 1 тыс. манатов за ценную бумагу составил 20 млн манатов», - отмечает БФБ.

Доходность – 6% годовых (выплата процентов будет осуществляться раз в квартал).

ABB создан в 1992 году. В целом, доля государства в капитале банка составляет почти 96%, которыми управляет «Азербайджанский инвестиционный холдинг».

Х.Насирзаде