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Финансы 01.06.2022 13:27

ABB разместил облигации на 20 млн манатов

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB) разместил двухлетние облигаций на 20 млн манатов, сообщает Бакинская фондовая биржа (БФБ).

«В ходе аукциона было подано 9 заявок от 9 инвесторов. Общая стоимость заявок по номинальной стоимости составила 20 млн манатов. Объем размещенных облигаций по номинальной стоимости в 1 тыс. манатов за ценную бумагу составил 20 млн манатов», - отмечает БФБ.

Доходность – 6% годовых (выплата процентов будет осуществляться раз в квартал).

ABB создан в 1992 году. В целом, доля государства в капитале банка составляет почти 96%, которыми управляет «Азербайджанский инвестиционный холдинг».

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, ОБЛИГАЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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