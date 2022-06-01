Швейцария не разрешила Дании поставить Украине бронемашины Piranha III швейцарского производства

Власти Швейцарии не дали разрешение Дании передать Украине 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III, сообщила в среду телерадиовещательная компания SRF со ссылкой на источники.
"Датские власти сделали соответствующий официальный запрос Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии и получили отказ. SECO отклонил запрос несколько дней назад", - отмечает SRF.
При этом SECO в качестве причины такого решения назвал нейтралитет страны и швейцарское законодательство.
SRF подчеркивает, что Дания, закупая швейцарскую бронетехнику, обязалась не передавать ее третьей стороны без разрешения Швейцарии.
Ранее, в апреле, власти Швейцарии не разрешили ФРГ направить Украине боеприпасы швейцарского производства для зенитных самоходных установок "Гепард", которые Берлин намеревается передать Киеву.
Однако, уточняет SRF, пока неизвестно, будет ли Швейцария и далее придерживаться подобной позиции - среди швейцарских политиков существуют разные точки зрения на этот счет. Так, в Федеральном совете Швейцарии и в швейцарском парламенте звучали предложения разрешить европейским государствам при определенных условиях передавать швейцарское вооружение.
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