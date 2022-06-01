Генсек НАТО проведет переговоры в Вашингтоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в США с визитом, который продлится до 3 июня, сообщила в среду пресс-служба альянса.

Столтенберг в ходе пребывания в США встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО выступит с речью в Университете Джона Хопкинса.