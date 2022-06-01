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Дальнее зарубежье 01.06.2022 14:03

Генсек НАТО проведет переговоры в Вашингтоне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отправился в США с визитом, который продлится до 3 июня, сообщила в среду пресс-служба альянса.

Столтенберг в ходе пребывания в США встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО выступит с речью в Университете Джона Хопкинса.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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