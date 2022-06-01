Байден отмечает важную роль Азербайджана в реализации потенциала Транскаспийского сотрудничества

Азербайджан играет решающую роль в вопросе обеспечения энергетической безопасности Европы и снабжения Украины топливом, заявил президент США Джо Байден.

«Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы посредством Южного газового коридора и поставок топлива, важного для Украины», - отметил Байден в своем письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю начала работы нефтегазовой выставки в Баку.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон, оставаясь верным партнером Баку, привержен дальнейшему партнерству и двустороннему сотрудничеству.

«Хочу заверить вас, что Соединенные Штаты продолжают оставаться верным партнером Азербайджана (…) Соединенные Штаты привержены нашему дальнейшему партнерству и сотрудничеству», - подчеркнул Байден.

При этом американский президент высоко оценил роль Азербайджана в вопросе региональной энергетической безопасности.

«Диверсификация, как никогда важна для достижения наших целей энергетической безопасности, и Азербайджан сыграл ключевую роль в региональных усилиях по достижению этой цели. Азербайджан также важен для реализации огромного потенциала Транскаспийского сотрудничества с точки зрения стабилизации региональных и мировых рынков», - подчеркнул Байден.

Кроме того, Байден поддержал усилия Азербайджана в вопросе продвижения диверсифицированной экономики, инвестиций в возобновляемые источники энергии, содействия достижению глобальных целей в борьбе с изменением климата, укрепления верховенства закона и подотчетности, а также повышение уровня жизни азербайджанского народа.

Х.Насирзаде