Прогноз роста ВВП Тайваня в 2022г ухудшен до 3,9% с 4,4%

Экономика Тайваня по итогам 2022 года вырастет на 3,9%, сообщается в прогнозе местного статистического управления.

В феврале ожидалось, что повышение превысит 4,4%.

Пересмотр учитывает такие факторы неопределенности, как пандемия COVID-10, перебои в цепочках поставок, а также колебания цен на нефть и другие виды сырья, сообщает агентство "Синьхуа".

Ожидается, что повышение потребительских цен (индекс CPI) в этом году составит примерно 2,7%.

По итогам первого квартала ВВП Тайваня увеличился на 3,1%, по данным статуправления.