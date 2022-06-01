«Обнуления» президентского срока в Казахстане не будет - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не намерен через референдум добиваться продления сроков своих полномочий на посту главы государства.

"Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет", - сказал Токаев, выступая на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук в среду.

Выступление президента распространено пресс-службой главы государства.

Он подчеркнул, что представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию.

"Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов", - отметил глава государства.

По его мнению, большой интерес к референдуму в Казахстане "говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений".

"Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе президента", - подчеркнул он.