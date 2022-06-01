Путин и Пашинян обсудили процессы на Южном Кавказе и логистику в регионе

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Пашинян рассказал о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе.

"С учетом итогов официального визита Премьер-министра Армении в Россию в апреле с.г. затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. С обеих сторон выражен настрой на тесное взаимодействие в соответствии с принципами стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.

Президент России тепло поздравил Пашиняна с днем рождения.