В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 11,6 тыс. га территорий – ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 11,6 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).
«С 10 ноября 2020 года до 31 мая 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 11 тыс. 666,9 га. За этот период обнаружено и обезврежено 11 555 противопехотных мин, 5 723 противотанковых мин, а также 16 041 неразорвавшийся военный снаряд», - подчеркивается в информации агентства.
ANAMA также сообщает, что с 1 по 31 мая 2022 года в Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 2,09 тыс. га территорий.
Э.Шафиев
BP завершает бурение третьей разведочной скважины на Каспии в рамках проекта SWAP
BP рассчитывает к 2023г завершить интерпретацию данных разведочного бурения на Шафаг-Асиман на Каспии
Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для всех въезжающих в страну туристов
В Азербайджане арестованы два сотрудника ГНС за взяточничество в крупном размере
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 530 млн - университет Хопкинса
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новое обвинение
Путин и Пашинян обсудили процессы на Южном Кавказе и логистику в регионе
«Обнуления» президентского срока в Казахстане не будет - Токаев
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
ВТБ (Азербайджан) повысил доходность по детскому вкладу до 11%
Банк Республика порадовал детей шехидов в канун Международного дня защиты детей
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ