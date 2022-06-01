В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 11,6 тыс. га территорий – ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 11,6 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года до 31 мая 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 11 тыс. 666,9 га. За этот период обнаружено и обезврежено 11 555 противопехотных мин, 5 723 противотанковых мин, а также 16 041 неразорвавшийся военный снаряд», - подчеркивается в информации агентства.

ANAMA также сообщает, что с 1 по 31 мая 2022 года в Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 2,09 тыс. га территорий.

Э.Шафиев