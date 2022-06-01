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Карабах 01.06.2022 14:16

В Карабахе и Зангезуре с ноября 2020г разминировано более 11,6 тыс. га территорий – ANAMA

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях Азербайджана - в Карабахе и Восточном Зангезуре - от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено свыше 11,6 тыс. га территорий, сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

«С 10 ноября 2020 года до 31 мая 2022 года саперами от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищена территория площадью 11 тыс. 666,9 га. За этот период обнаружено и обезврежено 11 555 противопехотных мин, 5 723 противотанковых мин, а также 16 041 неразорвавшийся военный снаряд», - подчеркивается в информации агентства.

ANAMA также сообщает, что с 1 по 31 мая 2022 года в Карабахе и Восточном Зангезуре разминировано свыше 2,09 тыс. га территорий.

Э.Шафиев

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Тэги: ANAMA, РАЗМИНИРОВАНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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