В Польше решили остаться 2 млн украинских беженцев

Два миллиона граждан Украины, покинувших страну с конца февраля этого года, решили остаться в Польше, сообщил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу. В соответствии с нашими прогнозами, 2 млн решили остаться в Польше", - сказал Рау на брифинге в среду в Нур-Султане.

Он заявил, что в настоящее время решившие остаться в Польше украинцы могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами.

"В ЕС вопрос миграции рассматривается как общая ответственность всех стран-членов. Проводятся переговоры о том, как оплатить польскому правительству размещение украинских беженцев. Но на данный момент мы пока не получили ответ на этот вопрос из Брюсселя. Но мы полагаем, ожидаем, что эта проблема будет решена в скором времени", - сказал Рау.