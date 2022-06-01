Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8213 RUR   0.0272 GBR   2.1391 TRY   0.1037

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 114.67 -1.39 Brent 122.84 +1.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.06.2022 16:34

В Польше решили остаться 2 млн украинских беженцев

Два миллиона граждан Украины, покинувших страну с конца февраля этого года, решили остаться в Польше, сообщил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу. В соответствии с нашими прогнозами, 2 млн решили остаться в Польше", - сказал Рау на брифинге в среду в Нур-Султане.

Он заявил, что в настоящее время решившие остаться в Польше украинцы могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами.

"В ЕС вопрос миграции рассматривается как общая ответственность всех стран-членов. Проводятся переговоры о том, как оплатить польскому правительству размещение украинских беженцев. Но на данный момент мы пока не получили ответ на этот вопрос из Брюсселя. Но мы полагаем, ожидаем, что эта проблема будет решена в скором времени", - сказал Рау.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az