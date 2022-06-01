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Дальнее зарубежье 01.06.2022 16:45

МВД Сербии выявило всех, кто слал с территории страны угрозы о минировании различных гражданских объектов

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что сотрудники его ведомства выявили и открыли расследования в отношении всех тех, кто рассылал с территории страны сообщения с угрозами о минировании гражданских объектов, передает в среду сербский телеканал РТС.

По словам министра, с 1 января по 1 июня сотрудники сербских спецслужб провели 1046 противодиверсионных проверок.

"За этот период полиция выявила и передала в руки правосудия всех, кто рассылал с территории Сербии сообщения с угрозами о заложенных бомбах. Сотрудники МВД проводили расследование по любому сообщению о заложенных бомбах, разыскивали исполнителей и передавали их в руки правосудия", - сказал Вулин.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2022 года в Сербии значительно возросло количество сообщений о "минировании", в частности школ и бортов самолетов. Все они в итоге оказывались ложными.

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