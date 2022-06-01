Турецкий рынок акций стал мировым лидером роста с начала года в местной валюте

Фондовый рынок Турции за пять месяцев текущего года показал лучшую динамику в мире в пересчете на местную валюту на фоне спроса турецких инвесторов на активы, способные защитить их от гиперинфляции, сообщает агентство Bloomberg.
Фондовый индекс Borsa Istanbul 30, в который входят турецкие "голубые фишки", с начала 2022 года взлетел на 39%, а общий индикатор Borsa Istanbul 100 подскочил на 37%. Даже в долларовом выражении индекс BIST 30 вырос с начала года более чем на 12% и входит по этому показателю в топ-15 мировых индексов, хотя курс лиры рухнул на 19%.
Турецкие инвесторы столкнулись с необходимостью хоть как-то защитить свои средства от инфляции, которая вплотную приблизилась к 70%. В результате многие начали инвестировать в акции, спровоцировав рекордный рост индексов и бумаг отдельных компаний. Так, цена бумаг авиакомпании Turkish Airlines с начала января взлетела на 145%, а акции сталелитейной компании Eregli Demir ve Celik подорожали почти на 40%.
"Вариантов для вложения турецких денег не так много, - сказал фондовый управляющий Бурак Четинчекер из Strateji Portfoy - Люди просто не могут игнорировать турецкие акции, если хотят защитить свои сбережения от инфляции".
Иностранные инвесторы тем временем активно выходят с турецкого фондового рынка из-за оригинального подхода властей страны к денежно-кредитной политике. Так, в прошлую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь раскритиковал мнение, что подъем ставок может замедлить инфляцию, назвав тех, кто так считает, "неучами или предателями".
Отток средств иностранных инвесторов из акций турецких компаний с начала года составил $2,2 млрд, а их доля на рынке упала до 35%, что является историческим минимумом.
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