Китаю не избежать противостояния с США, следует быть готовым и к военному конфликту

Властям КНР не стоит думать, что противостояния с США можно избежать, причем ситуация может привести к военному конфликту, говорится в докладе Чунъянского института финансовых исследований при Народном университете Китая.
"Реагируя на соперничество во всех сферах со стороны администрации президента США Джо Байдена, Китаю нужно отказаться от иллюзий, приложить все силы с целью обезопасить себя от возможной развязки - военного конфликта высокой интенсивности", - цитирует доклад South China Morining Post.
Эксперты предупредили о рисках полноценного военного конфликта Китая и США, в том числе в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, в киберпространстве.
По мнению аналитиков, с начала спецоперации РФ на Украине США активизировали политику "сдерживания Китая". В частности, Вашингтон пытался давить на Пекин, чтобы он прекратил торговые отношения с РФ, продолжил продажи оружия Тайваню, одновременно усиливая связи с островом, попытался укрепить региональные альянсы, ограничил работу китайских телекоммуникационных операторов в США.
Аналитики полагают, что риск серьезного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона возрастет, если США и их союзники прекратят снабжать Китай технологиями и снизят зависимость от китайской продукции.
Согласно докладу, Китаю, тем не менее, стоит попытаться найти области возможного сотрудничества с США. В то же время Пекину также следует улучшать экономические связи со странами региона для нейтрализации влияния США и ускорить развитие национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System), чтобы уменьшить эффект на случай возможного отключения структур Китая от SWIFT.
23 мая президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Токио, что американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая".
В минувший четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является единственной страной, желающей и способной изменить мировой порядок. При этом Блинкен пообещал, что США "будут менять стратегическую обстановку вокруг Пекина, чтобы продвигать собственное видение открытой, приемлемой для всех мировой системы". Он также заверил, что США готовы, если придется, противодействовать Китаю в военной сфере.
Президент Черногории надеется на углубление экономических связей с Азербайджаном
BP вскоре завершит переговоры с властями Азербайджана по строительству СЭС в Восточном Зангезуре
Алиев обсудил с вице-премьером Сербии сотрудничество в сферах энергетики и АПК
Unibank увеличил в 2021г активы по МСФО на 26%, вышел в прибыль
VTB Bank (Azerbaijan) увеличил в 2021г активы по МСФО на 19,4%, прибыль – на 11,6%
Российская Милур ИС хочет организовать в Азербайджане производство электрических счетчиков
В Азербайджане за сутки выявлено 11 новых случаев COVID-19
Пограничники Азербайджана в мае задержали 41 нарушителя госграницы
Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для всех въезжающих в страну туристов
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Северсталь» предлагает решения для нефтегазового рынка и инфраструктурных проектов Азербайджана
Большие радости для детей от AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) повысил доходность по детскому вкладу до 11%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ