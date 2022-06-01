Китаю не избежать противостояния с США, следует быть готовым и к военному конфликту

Властям КНР не стоит думать, что противостояния с США можно избежать, причем ситуация может привести к военному конфликту, говорится в докладе Чунъянского института финансовых исследований при Народном университете Китая.

"Реагируя на соперничество во всех сферах со стороны администрации президента США Джо Байдена, Китаю нужно отказаться от иллюзий, приложить все силы с целью обезопасить себя от возможной развязки - военного конфликта высокой интенсивности", - цитирует доклад South China Morining Post.

Эксперты предупредили о рисках полноценного военного конфликта Китая и США, в том числе в Южно-Китайском море, вокруг Тайваня, в киберпространстве.

По мнению аналитиков, с начала спецоперации РФ на Украине США активизировали политику "сдерживания Китая". В частности, Вашингтон пытался давить на Пекин, чтобы он прекратил торговые отношения с РФ, продолжил продажи оружия Тайваню, одновременно усиливая связи с островом, попытался укрепить региональные альянсы, ограничил работу китайских телекоммуникационных операторов в США.

Аналитики полагают, что риск серьезного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона возрастет, если США и их союзники прекратят снабжать Китай технологиями и снизят зависимость от китайской продукции.

Согласно докладу, Китаю, тем не менее, стоит попытаться найти области возможного сотрудничества с США. В то же время Пекину также следует улучшать экономические связи со странами региона для нейтрализации влияния США и ускорить развитие национальной китайской системы банковских переводов (Cross-Border Interbank Payment System), чтобы уменьшить эффект на случай возможного отключения структур Китая от SWIFT.

23 мая президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Токио, что американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая".

В минувший четверг госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай является единственной страной, желающей и способной изменить мировой порядок. При этом Блинкен пообещал, что США "будут менять стратегическую обстановку вокруг Пекина, чтобы продвигать собственное видение открытой, приемлемой для всех мировой системы". Он также заверил, что США готовы, если придется, противодействовать Китаю в военной сфере.