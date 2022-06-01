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Дальнее зарубежье 01.06.2022 18:13

Берлин планирует поставить Киеву установки РСЗО

ФРГ планирует поставить Украине четыре установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера, сообщает в среду агентство dpa со ссылкой на правительственные источники.

Поставка планируется до конца июня. Ранее во вторник США уже сообщили о поставках современных установок системы HIMARS и о том, что украинская сторона заверила, что не будет атаковать этими установками цели на российской территории.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее в среду заявил, что Германия поддержит поставки США. Деталей договоренностей он не назвал.

Кроме того, Шольц заявил, что правительство ФРГ приняло решение передать Украине системы ПВО IRIS-T - наиболее современное вооружение такого класса, имеющееся у Германии.

Также Шольц упомянул о намерении ФРГ поставить Украине РЛС контрбатарейной борьбы.

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