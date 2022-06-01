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Дальнее зарубежье 01.06.2022 16:43

Экспорт РФ и Украины нужны для урегулирования проблем с продовольствием в мире - генсек ООН

Проблему нехватки продовольствия в мире можно решить при возращении на международные рынки продовольствия из России и Украины, заявил в среду генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Нет эффективного решения продовольственного кризиса без повторной интеграции в мировую экономику пищевой промышленности Украины, а также без возвращения на рынок производимых в России продовольствия и удобрений", - заявил Гутерриш на пресс-конференции с премьером Швеции Магдаленой Андерссон.

Генсек подчеркнул, что две специально сформированные группы ООН прилагают усилия для достижения комплексного соглашения по налаживанию экспорта из России и Украины.

"Сотрудники этих группы совершают поездки в столицы России и Украины с целью выработать согласованные решения проблем", - добавил Гутерриш.

В последние недели руководители западных стран часто выражают беспокойство по поводу риска нехватки продовольствия в мире на фоне событий на Украине. В связи с этим они предпринимают усилия по решению этой проблемы.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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