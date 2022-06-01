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Дальнее зарубежье 01.06.2022 21:04

В Эстонии за 10 лет увеличилось число коренного населения и представителей разных национальностей

В Эстонии за последние 10 лет увеличилось число представителей коренной нации, различных национальностей, гражданств и языков, но число русских и белорусов уменьшилось, свидетельствуют данные переписи населения.

"На 31 декабря 2021 года в Эстонии постоянно проживало 1 331 824 человека, что на 2,9% больше, чем при предыдущей переписи 10 лет назад, из них доля женщин составляет 52,4%, мужчин 47,6%", - следует из данных переписи, обнародованных в среду.

Число эстонцев за последние 10 лет увеличилось почти на 2%, число русских уменьшилось на 3,4%, а белорусов - на 7,7%. На 23% увеличилось число украинцев (без учета беженцев).

В Эстонии говорят на 244 различных родных языках или на 86 языков больше, чем 10 лет назад. Доля эстонского родного языка остается на одном и том же уровне - 67%.

Эстонское гражданство имеют 69,1% жителей Эстонии. В республике проживают представители 211 различных национальностей, что на 31 национальность больше, чем при прежней переписи. Представлены гражданства 151 страны или на 33 больше, чем 10 лет назад.

Горожане составляют 61,2% от численности населения страны или 815 003 человека. Это на 4% больше, чем в 2011 году.

Среднестатистическому жителю Эстонии 42,2 года, что на 1,4 года старше среднего возраста в 2011 году. По сравнению с предыдущей переписью мужчины стали жить на три, а женщины - на 1,7 года дольше.

Число детей в возрасте до 14 лет и пожилых людей старше 65 лет увеличилось, но число людей трудоспособного возраста уменьшилось.

Опубликованные в среду данные были собраны в результате переписи на основе 40 государственных регистров. Они были дополнены выборочным исследованием 43% населения с помощью онлайн-опроса. Не попавшие в выборку могли в дополнение к сбору данных на основе регистров заполнить анкету переписи добровольно. Результаты данных, собранных в рамках опроса, будут дополнительно обработаны и опубликованы в ноябре.

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