Баку и Белград договорились развивать сотрудничество в газовой сфере, ВИЭ, разведки минеральных ресурсов

Азербайджан и Сербия договорились о сотрудничестве в газовой сфере, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), создания совместных предприятий.

Соглашение о сотрудничестве в области энергетики и добычи полезных ископаемых подписали в среду в Баку министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и вице-премьер-министр Сербии, министр энергетики и горнодобывающей промышленности Зорана Михайлович, сообщила пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ведомства, соглашение, направленное на рациональное использование энергетического и природно-ресурсного потенциала двух стран, предусматривает поощрение взаимных инвестиций в сферу энергетики, особенно, в газовую сферу и ВИЭ, а также в сферу разведки минеральных ресурсов, сотрудничество в области регулирования, энергоэффективности, создания совместных предприятий.

В документе также отражено продолжение сотрудничества по поддержке реализации Южного газового коридора (ЮГК).

Минэнерго отмечает, что в ходе встречи Шахбазова и Михайлович отмечалась важность диверсификации ЮГК интерконнекторами для Сербии и стран Балканского региона, а также для Азербайджана как поставщика.

«Обсуждался также сербско-болгарский газопровод (Ниш-Димитровград), который позволит Сербии интегрироваться в ЮГК, а также сербско-румынский и другие интерконнекторы. Наряду с природным газом на встрече также рассматривались вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и возможности реализации совместных проектов», - отмечается в информации.

Ранее со ссылкой на Шахбазова сообщалось, что Сербия рассчитывает в 2023 году получать азербайджанский газ, транспортируемый по Южному газовому коридору (ЮГК).

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Стоимость проекта составила $33 млрд.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Европу, для потребителей в Италии, Греции и Болгарии, начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год. В 2021 году объем поставок газа в Европу по TAP составил 8,2 млрд кубометров.

В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в 2 раза.

Н.Аббасова