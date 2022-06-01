Президент Черногории надеется на углубление экономических связей с Азербайджаном

Президент Черногории Мило Джуканович поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем независимости, отмечаемого 28 мая.

В своем поздравлении черногорский лидер отмечает, что уровень отношений, сложившихся между двумя странами, создает хорошую почву для углубления экономических связей.

«Отрадно видеть взаимоуважение и устойчивое развитие тесных дружеских отношений между нашими странами и народами. Достигнутые результаты в сферах экономики и туризма, политический диалог на высоком уровне и взаимопонимание создают хорошую основу для углубления наших экономических связей», - говорится в тексте письма.

В своем послании Джуканович также выражает уверенность, что «Азербайджан и Черногория своей целенаправленной политикой будут и впредь вносить свой вклад в решение углубляющихся проблем на региональном и международном уровнях».

Э.Шафиев