Президент Черногории надеется на углубление экономических связей с Азербайджаном

Президент Черногории Мило Джуканович поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана – Днем независимости, отмечаемого 28 мая.
В своем поздравлении черногорский лидер отмечает, что уровень отношений, сложившихся между двумя странами, создает хорошую почву для углубления экономических связей.
«Отрадно видеть взаимоуважение и устойчивое развитие тесных дружеских отношений между нашими странами и народами. Достигнутые результаты в сферах экономики и туризма, политический диалог на высоком уровне и взаимопонимание создают хорошую основу для углубления наших экономических связей», - говорится в тексте письма.
В своем послании Джуканович также выражает уверенность, что «Азербайджан и Черногория своей целенаправленной политикой будут и впредь вносить свой вклад в решение углубляющихся проблем на региональном и международном уровнях».
Э.Шафиев
Unibank увеличил в 2021г активы по МСФО на 26%, вышел в прибыль
VTB Bank (Azerbaijan) увеличил в 2021г активы по МСФО на 19,4%, прибыль – на 11,6%
Российская Милур ИС хочет организовать в Азербайджане производство электрических счетчиков
В Азербайджане за сутки выявлено 11 новых случаев COVID-19
Пограничники Азербайджана в мае задержали 41 нарушителя госграницы
Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для всех въезжающих в страну туристов
Президенту Азербайджана представили генплан Зангилана
ЦТСП направит 4 млн манатов на строительство и восстановление домов в Гяндже и ряде районах, пострадавших осенью 2020г в период войны с Арменией
ИВ Сумгайыта направит около 250 тыс. манатов на закупку мусорных контейнеров
Берлин планирует поставить Киеву установки РСЗО
Грузия закупила в США дополнительную партию ПТРК Джавелин
Китаю не избежать противостояния с США, следует быть готовым и к военному конфликту
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Северсталь» предлагает решения для нефтегазового рынка и инфраструктурных проектов Азербайджана
Большие радости для детей от AccessBank!
ВТБ (Азербайджан) повысил доходность по детскому вкладу до 11%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ