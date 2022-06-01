Шахбазов и Попеску обсудили поставки газа и нефти из Азербайджана в Румынию

Министр энергетики Парвиз Шахбазов в среду в Баку провел встречу со своим румынским коллегой Вирджилом Даниэлем Попеску, стороны обсудили сотрудничество в различных направлениях ТЭК.

«Стороны обсудили поставки природного газа и нефти из Азербайджана, а также Черноморский проект подводной энергетики и цифровой связи между Азербайджаном и Грузией и Румынией. Отмечалась возможность экспорта посредством данного проекта «зеленой» энергии в Европу за счет огромного ветроэнергетического потенциала Каспийского моря», - говорится в информации Минэнерго Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по данным ведомства, Шахбазов в ходе встречи заявил о заинтересованности инвесторов в использовании Каспийской ветряной энергии, а «соглашение, которое будет подписано в ближайшее время в этом направлении, повысит экспортный потенциал «зеленой» электроэнергии».

Как сообщалось, в ходе предыдущей встречи Шахбазова и Попеску в Софии 5 мая 2022 года министры обменялись мнениями об объемах электроэнергии, которые будут направляться из Азербайджана через Грузию и Черное море по подводным силовым кабелям. Министры договорились как можно скорее провести трехстороннюю рабочую встречу в онлайн-формате между заинтересованными сторонами для интенсификации обсуждений.

Н.Аббасова