Правительство Украины утвердило Котина в должности главы Энергоатома на постоянной основе

Петр Котин, который более двух лет временно исполнял обязанности президента "Энергоатома" (оператор украинских АЭС), назначен главой компании на постоянной основе.
Кабинет министров Украины распоряжением от 31 мая назначил Котина президентом компании. Текст документа опубликован на правительственном портале.
Котин работал в должности врио президента "Энергоатома" со 2 апреля 2020 года. До этого он возглавлял Запорожскую АЭС - обособленное подразделение атомной компании.
"Энергоатом" эксплуатирует 15 энергоблоков на 4 АЭС, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.
Кабинет министров Украины на заседании 31 мая отменил на период военного положения конкурсный отбор руководителей, председателей исполнительных органов и членов наблюдательных советов хозяйствующих субъектов госсектора экономики.
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