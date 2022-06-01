Российская Милур ИС хочет организовать в Азербайджане производство электрических счетчиков

Российская компания «Милур ИС» заинтересована в производстве в Азербайджане электрических счетчиков, сообщает министерство экономики.

В среду в Агентстве экономических зон Азербайджана состоялась встреча с представителями компании.

«Представители «Милур ИС» на встрече выразили заинтересованность в реализации в Азербайджане проекта по производству электрических счетчиков на территории промышленной зоны в Сумгайыте», - подчеркивает агентство.

«Милур Интеллектуальные Системы» - российский производитель интеллектуальных приборов учета электрической энергии для систем удалённого сбора показаний потребляемых энергоресурсов.

Основная специализация компании «Милур ИС» – разработка и серийный выпуск широкой линейки интеллектуальных многотарифных одно- и трёхфазных счётчиков электрической энергии марки «МИЛУР» с применением отечественной ЭКБ.

Помимо поставок приборов учёта, преобразователей интерфейсов и устройств сбора и передачи данных компания выполняет комплексные проекты автоматизации в секторе учета энергоресурсов. Разработанные и внедряемые интеграционные решения обеспечивают выполнение отраслевых требований и технических условий, а также нормативных актов Российской Федерации.

ООО «Милур ИС» с 2018 года входит в группу компаний АО «ПКК Миландр».

Б.Рустамбеков