Российская Милур ИС хочет организовать в Азербайджане производство электрических счетчиков

Российская компания «Милур ИС» заинтересована в производстве в Азербайджане электрических счетчиков, сообщает министерство экономики.
В среду в Агентстве экономических зон Азербайджана состоялась встреча с представителями компании.
«Представители «Милур ИС» на встрече выразили заинтересованность в реализации в Азербайджане проекта по производству электрических счетчиков на территории промышленной зоны в Сумгайыте», - подчеркивает агентство.
«Милур Интеллектуальные Системы» - российский производитель интеллектуальных приборов учета электрической энергии для систем удалённого сбора показаний потребляемых энергоресурсов.
Основная специализация компании «Милур ИС» – разработка и серийный выпуск широкой линейки интеллектуальных многотарифных одно- и трёхфазных счётчиков электрической энергии марки «МИЛУР» с применением отечественной ЭКБ.
Помимо поставок приборов учёта, преобразователей интерфейсов и устройств сбора и передачи данных компания выполняет комплексные проекты автоматизации в секторе учета энергоресурсов. Разработанные и внедряемые интеграционные решения обеспечивают выполнение отраслевых требований и технических условий, а также нормативных актов Российской Федерации.
ООО «Милур ИС» с 2018 года входит в группу компаний АО «ПКК Миландр».
Б.Рустамбеков
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