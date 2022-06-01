В Азербайджане за сутки выявлено 11 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 778, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрировано 8 случаев заражения.
За прошедшие сутки не было зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 713 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 783 тыс. 017 человек (+ 10 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 48 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 948 тестов на коронавирус против 2 тыс. 192 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 898 тыс. 425 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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