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Транспорт и связь 01.06.2022 21:47

Аэропорт Алматы в 2024г намерен ввести новый пассажирский терминал за $200 млн

Аэропорт Алматы (входит в турецкий холдинг TAV Airports) в среду начал строительство нового международного терминала, общий объем инвестиций в проект превысит $200 млн.

В церемонии закладки капсулы на месте строительства принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщила пресс-служба главы государства.

"После завершения строительства нового терминала пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 млн пассажиров в год. Новый терминал должен быть оснащен самыми передовыми технологиями и соответствовать международным стандартам. Самое главное, все работы должны быть завершены в срок", - цитирует пресс-служба слова президента.

Новый терминал после его открытия будет обслуживать только международные рейсы, а действующий - внутренние. Завершение строительства намечено на лето 2024 года.

Аэропорт Алматы - крупнейший в Казахстане, построен в 1935 году. В прошлом году аэропорт обслужил 6,1 млн пассажиров, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году, но на 5% меньше, чем в "доковидном" 2019 году. Акционерами аэропорта являются TAV Airports (85%) и один из фондов казахстанского госхолдинга "Байтерек" (15%).

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