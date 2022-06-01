В Дании проходит референдум об участии в оборонной политике Евросоюза

В Дании в среду проводится референдум, в ходе которого подданным королевства предстоит решить, должна ли оставаться в силе "оговорка об обороне", предполагающая неучастие Дании в оборонной деятельности Европейского Союза, передают европейские СМИ.

"Оборонная оговорка" действует последние 30 лет, причем датские власти выступают за ее отмену, пишет европейская версия газеты Politico.

"Есть Европа до 24-го февраля и после 24-го февраля, когда Россия начала войну против Украины", - заявил газете министр иностранных дел Дании Йоппе Кофод, объясняя, зачем нужен референдум.

Согласно опросу, проведенному датской общественной телерадиокомпанией DR и распространенному накануне, 44% датчан могут проголосовать за отказ от "оговорки", и 28% могут высказаться за то, чтобы она оставалась в силе. Остальные респонденты в ходе опроса не смогли выразить свою позицию четко.

Если датчане проголосуют "за", то Дания сможет принимать участие в совместных военных операциях ЕС, в частности, в миротворческих миссиях. В настоящий момент страна не участвует в формировании политики обороны и безопасности ЕС, не участвует в военных операциях и не предоставляет свою военную технику.

Газета пишет, что если датчане отклонят отмену поправки, то это укажет на евроскептицизм в стране, ударит по всему правительству, которое высказывается в поддержку отмены "оговорки об обороне".