Грузия закупила в США дополнительную партию ПТРК Джавелин

Минобороны Грузии в 2022 году закупило в США дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", говорится в представленном в парламент Грузии ежегодном докладе главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили, отрывки из которого в среду опубликовали грузинские СМИ.
В докладе уделяется внимание вопросам сотрудничества с США в сфере обороны, а также говорится, что в 2021-2022 годах вместе с США велась активная работа в направлении развития грузинских сил специальных операций.
"В частности, при поддержке США были проведены различные учения и курсы. Следует отметить, что министерство обороны Грузии в рамках внешнего военного финансирования США продолжает процесс перевооружения подразделений сил обороны на вооружение стандартов НАТО", - говорится в докладе Гарибашвили.
В документе также говорится о грантах, выделенных Грузии в рамках военно-технического сотрудничества различными странами.
По данным премьера Грузии, в 2021-2022 годах объем выделенного турецкой стороной гранта составил более $1 млн 464 тыс., французская сторона передала Грузии снаряжение на сумму более 256 тыс. евро, а от министерства охраны окружающей среды Литвы Грузия получила грант в размере более $417 тыс., который будет потрачен на установку панелей солнечной энергии на военных базах.
В январе текущего года пресс-служба администрации грузинского правительства сообщала, что правительство Грузии намерено приобрести дополнительную партию американских ПТРК "Джавелин" на сумму более $26 млн.
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