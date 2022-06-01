Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8213 RUR   0.0272 GBR   2.1391 TRY   0.1037

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 114.67 -1.39 Brent 122.84 +1.17

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.06.2022 17:55

Грузия закупила в США дополнительную партию ПТРК Джавелин

Минобороны Грузии в 2022 году закупило в США дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин", говорится в представленном в парламент Грузии ежегодном докладе главы грузинского правительства Ираклия Гарибашвили, отрывки из которого в среду опубликовали грузинские СМИ.

В докладе уделяется внимание вопросам сотрудничества с США в сфере обороны, а также говорится, что в 2021-2022 годах вместе с США велась активная работа в направлении развития грузинских сил специальных операций.

"В частности, при поддержке США были проведены различные учения и курсы. Следует отметить, что министерство обороны Грузии в рамках внешнего военного финансирования США продолжает процесс перевооружения подразделений сил обороны на вооружение стандартов НАТО", - говорится в докладе Гарибашвили.

В документе также говорится о грантах, выделенных Грузии в рамках военно-технического сотрудничества различными странами.

По данным премьера Грузии, в 2021-2022 годах объем выделенного турецкой стороной гранта составил более $1 млн 464 тыс., французская сторона передала Грузии снаряжение на сумму более 256 тыс. евро, а от министерства охраны окружающей среды Литвы Грузия получила грант в размере более $417 тыс., который будет потрачен на установку панелей солнечной энергии на военных базах.

В январе текущего года пресс-служба администрации грузинского правительства сообщала, что правительство Грузии намерено приобрести дополнительную партию американских ПТРК "Джавелин" на сумму более $26 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az