Баку и Пномпень договорились освободить обладателей диппаспортов от визовых требований

Азербайджан и Камбоджа подписали в среду в рамках третьего раунда межмидовских политических консультаций соглашение об освобождении обладателей дипломатических паспортов от визовых требований, сообщили в МИД Азербайджана.

«В конце встречи было подписано «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Камбоджа об освобождении от визовых требований обладателей дипломатических паспортов», - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что Азербайджан на переговорах представлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Камбоджу - госсекретарь (заместитель министра) министерства иностранных дел и международного сотрудничества Чем Видья.

В МИД сообщили, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя странами, перспективы расширения и развития сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Мамедов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, ходе разминирования и строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в рамках международных организаций, в том числе в контексте председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) и Камбоджи в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов