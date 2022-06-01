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ТЭК 01.06.2022 19:58

Баку и Нур-Султан оценили возможности поставок казахстанских энергоресурсов на мировые рынки транзитом через Азербайджан

Министры энергетики Азербайджана и Казахстана Пярвиз Шахбазов и Болат Акчулаков оценили на встрече в рамках Бакинской энергетической недели (Baku Energy Week) возможности транспортировки казахстанских энергоресурсов на мировые рынки транзитом через Азербайджан, сообщили в среду в министерстве энергетики Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве в сфере энергетики и ситуации на энергетических рынках. Оценены возможности транспортировки казахстанских энергоресурсов на мировой рынок», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минэнерго Азербайджана.

Наряду с транзитом казахстанской нефти и нефтепродуктов через территорию Азербайджана в ходе беседы также обсуждались меры, которые принимаются на уровне рабочих групп по доставке сжиженного природного газа в Азербайджан через Каспийское море, добавили в ведомстве.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ГАЗ, МИНЭНЕРГО


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