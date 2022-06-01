Азербайджан и BP обсудили перспективы развития сотрудничества

Текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и британской BP обсудили на встрече в среду премьер-министр Азербайджана Али Асадов, исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррел и региональный президент компании по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.
«На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и BP», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина Азербайджана.
В нем отмечается, что в ходе обсуждений была подчеркнута важность проектов, реализуемых BP в Азербайджане и в этом контексте затронуты переговоры с компанией о строительстве солнечной электростанции на освобожденных территориях Азербайджана.
Р.Керимов
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