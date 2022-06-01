Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8213 RUR   0.0272 GBR   2.1391 TRY   0.1037

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 114.67 -1.39 Brent 122.84 +1.17

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.06.2022 20:26

Азербайджан и BP обсудили перспективы развития сотрудничества

Текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и британской BP обсудили на встрече в среду премьер-министр Азербайджана Али Асадов, исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррел и региональный президент компании по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

«На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и BP», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Кабмина Азербайджана.

В нем отмечается, что в ходе обсуждений была подчеркнута важность проектов, реализуемых BP в Азербайджане и в этом контексте затронуты переговоры с компанией о строительстве солнечной электростанции на освобожденных территориях Азербайджана.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, BP, СОТРУДНИЧЕСТВО, КАБМИН


Похожие новости


BP начала внедрение технологии 3D визуализации на объектах на Каспии ВР готова купить доли Exxon и Chevron в Азери-Чираг-Гюнешли по приемлемой цене Норвежская Subsea 7 SA привлечена к подводному обследованию и ремонту объектов на блоке АЧГ и на Шах-Дениз BP нацелена на долгосрочное партнерство с Азербайджаном – глава BP-Azerbaijan BP рассчитывает к 2018г подписать с SOCAR контракт на разведку перспективного блока D230 на Каспии BP и ее партнеры вложили $66 млрд в проекты в Азербайджане

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az