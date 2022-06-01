Нефть продолжает дорожать

Нефтяные котировки продолжают расти в среду на новости об ослаблении антикоронавирусных мер в Шанхае.
Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по бакинскому времени подорожали на $1,73 (1,5%) - до $117,33 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,7 (1,48%) - до $116,37 за баррель.
Власти Шанхая ослабили ограничительные меры, призванные сдержать распространение коронавируса - люди вновь вышли на улицы, снова начали работу линии метро и магазины, сообщает The Guardian. По состоянию на среду в городе зафиксировали всего 15 случаев заболевания COVID-19, в то время как суточный показатель в апреле составлял 20 тыс.
Тем временем рост котировок ограничивают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+), поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше сырья, пишет The Wall Street Journal.
РФ, один из трех крупнейших производителей нефти в мире, в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью странами, не входящими в организацию, о ежемесячном увеличении объемов добычи нефти, но теперь ожидается, что добыча в стране упадет примерно на 8% в этом году, отмечает WSJ.
"Теоретически это предоставляет возможность другим членам ОПЕК+ более активно наращивать добычу. Однако в реальности, с учетом того что большинство государств-членов не могут стабильно поддерживать целевой уровень добычи на протяжении нескольких месяцев, это может оказаться непростой задачей", - отметил аналитик ING Уоррен Паттерсон.
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