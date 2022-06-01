Техкомитет ОПЕК+ понизил оценку профицита нефти в 2022г на 0,5 млн б/с

Эксперты технического комитета ОПЕК+ на заседании в среду понизили величину ожидаемого профицита нефти на мировом рынке в 2022 году с 1,9 млн б/с, прогнозировавшихся месяц назад, до 1,4 млн б/с, сообщают источники "Интерфакса".

В учет брались инфляция, ситуация в Украине, пандемия COVID-19 в Азии, высвобождение стратегических запасов странами-потребителями и так далее.

По словам источников, заседание было довольно коротким и спокойным, на нем не обсуждалось возможное влияние санкций ЕС в отношении импорта российской нефти на мировой рынок.

Пока эксперты рассматривают текущую стратегию альянса - повысить квоты на добычу нефти в июле на 432 тыс. б/с.

С сентября прошлого года ОПЕК+ повышает квоты на добычу, стремясь нивелировать ограничения, взятые на себя с мая 2020 года, к октябрю 2022 года.

Но не все страны ОПЕК+ могут наращивать добычу в рамках своих квот. На конец апреля накопленное отставание от плана производства составляет 2,6 млн б/с. В частности, в марте-мае наблюдается недостижение Россией разрешенного уровня.

2 июня состоится сначала встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.