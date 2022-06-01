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Дальнее зарубежье 01.06.2022 21:40

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине, включающем РСЗО

Президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине: он включает в себя, в частности реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии", - говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.

"Это новый пакет даст украинцам новые возможности и современное вооружение, в частности - системы HIMARS и боеприпасы для них", - добавил Байден.

Других подробностей в заявлении президента США не приводится.

Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, что стоимость нового пакета помощи оценивается в $700 млн.

По данным СМИ, новый пакет помощи Украине будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, способные вести огонь на расстояние в примерно 80 км.

Кроме того, новый пакет помощи, как сообщал собеседник журналистов, будет включать радары воздушного наблюдения, противотанковые ракеты Javelin, противотанковое оружие, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактические транспортные средства и запасные части.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил в среду, что США верят обещаниям Украины, что она не будет использовать поставляемые Вашингтоном системы вооружений для атак территории России.

"Украинцы заверили нас в том, что они не будут использовать эти системы по целям на российской территории", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина и Соединенные Штаты связаны узами доверия, а также и с другими нашими союзниками и партнерами", - добавил Блинкен, комментируя это обещание Киева.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ


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