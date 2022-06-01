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Внешняя политика 01.06.2022 22:32

Президент Албании посетит Азербайджан

Президент Албании Илир Мета намерен в июне текущего года совершить визит в Азербайджан.

«Выражаю Вам признательность за приглашение посетить Вашу страну в июне», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в среду на сайте главы азербайджанского государства.

Мета отметил высокий уровень албано-азербайджанских отношений и заявил, что Тирана и Баку продолжать укреплять двустороннее сотрудничество.

«Нашими совместными усилиями и с нашим участием двустороннее сотрудничество будет развиваться и укрепляться», - считает он.

В поздравительном послании Мета выразил благодарность за поддержку в реализации Трансадриатического газопровода (TAP) и Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) в Албании.

По его мнению, проекты TAP и IAP представляют еще более важное значение особенно сегодня, «когда существуют открытые угрозы безопасности, стабильности и миру в Европе». «Потому что эти проекты превратили нашу страну не только в важный сегмент мировой энергосистемы, но и в альтернативный источник энергии для настоящего и будущего региона и Европы», - написал президент Албании.

Р.Керимов

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Тэги: АЛБАНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЗИТ


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