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Внешняя политика 01.06.2022 22:41

Науседа пригласил Алиева в Литву

Президент Литвы Гитанас Науседа считает Азербайджан надежным партнером в сфере энергетики, выражая заинтересованность в развитии сотрудничества.

«Мы считаем Азербайджан надежным партнером в энергетической сфере, поэтому заинтересованы в дальнейшем развитии нашего сотрудничества», - написал он в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Текст поздравительного послания опубликован в среду на сайте главы азербайджанского государства.

Науседа также отметил возможность расширения связей в транспортной, сельскохозяйственной сферах, в области информационных технологий, инноваций и образования.

Он подчеркнул, что Азербайджан является важным партнером Литвы на Кавказе.

«Мир, стабильность и экономическое развитие на Кавказе отвечают общим интересам стран региона и одновременно Литвы и Европейского союза», - добавил Науседа.

Президент Литвы заявил, что «стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном особенно важно во время российско-украинской войны». «Я очень надеюсь, что мы поддержим Украину в этой борьбе», - написал он.

В поздравительном послании Науседа пригласил Алиева посетить Литву, выразив уверенность, что «этот визит будет способствовать дальнейшему расширению и укреплению наших двусторонних отношений и связей между нашими народами».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЛИТВА, ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ГИТАНАС НАУСЕДА


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