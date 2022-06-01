Президент Греции заявила о готовности Афин развивать сотрудничество с Баку

Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила о готовности Афин развивать диалог и сотрудничество с Баку.
«Греция готова развивать диалог и сотрудничество с Азербайджаном как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях», - написала она в поздравительном послании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.
Текст поздравительного послания опубликован в среду на сайте главы азербайджанского государства..
Президент Греции добавила, что «заинтересована в дальнейшем развитии наших взаимоотношений, которые служат благополучию обоих народов и региона в целом».
Р.Керимов
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