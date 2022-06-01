Пентагон пообещал передать Украине четыре РСЗО HIMARS и четыре Ми-17

Очередной пакет военной помощи США для Украины включает в себя, в частности, четыре вертолета Ми-17 и четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в среду в Пентагоне.
В сообщении американского оборонного ведомства отмечается, что помимо вертолетов и РСЗО в пакет включили 1 тыс. ПТРК Javelin, 6 тыс. единиц иного противотанкового вооружения, 15 тыс. снарядов для артиллерийских орудий калибром 155 мм, 15 армейских боевых автомобилей, различные радары, запчасти. В документе указывается число вертолетов Ми-17, однако не названо количество РСЗО.
В свою очередь, американские СМИ приводят слова замглавы Пентагона Колина Каля, пояснившего, что речь пойдет о четырех РСЗО. Он добавил, что на обучение украинских военных использованию этих систем уйдет три недели.
При этом американские СМИ отмечают, что Украина надеялась на выделение значительно большего количества американских РСЗО.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине: он включает в себя, в частности РСЗО HIMARS.
"Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии", - говорится в заявлении президента, распространенном Белым домом.
"Это новый пакет даст украинцам новые возможности и современное вооружение, в частности - системы HIMARS и боеприпасы для них", - добавил Байден.
Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, что стоимость нового пакета помощи оценивается в $700 млн.
В ночь на среду американские СМИ сообщали, что новый пакет помощи Украине будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, способные вести огонь на расстояние в примерно 80 км.
В свою очередь, глава госдепа Энтони Блинкен заявил в среду, что США верят обещаниям Украины, что она не будет использовать поставляемые Вашингтоном системы вооружений для атак территории России.
"Украинцы заверили нас в том, что они не будут использовать эти системы по целям на российской территории", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Украина и Соединенные Штаты связаны узами доверия, а также и с другими нашими союзниками и партнерами", - добавил Блинкен, комментируя это обещание Киева.
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