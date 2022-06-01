Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8213 RUR   0.0272 GBR   2.1391 TRY   0.1037

Цена на нефть

31.05 $/bbl +/- WTI 114.67 -1.39 Brent 122.84 +1.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.06.2022 23:26

Турция и Пакистан подписали семь соглашений о сотрудничестве в различных сферах

Турция и Пакистан в среду подписали семь соглашений, предусматривающих сотрудничество в различных сферах, сообщает "Анадолу".

Документы подписаны в рамках визита в Анкару премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Агентство отмечает, что соглашения предусматривают кооперацию Анкары и Исламабада в области жилищного и дорожного строительства, финансов, обмена информацией, а также расширение и сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана выполнил задачи по уничтожению группировки условного противника Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана провели тренировки по воздушно-десантной подготовке - Минобороны Спецназовцы Азербайджана, Турции и Пакистана в ходе учений «Три брата - 2021» выполнили стрельбы из различного оружия -Минобороны Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию Спецподразделения ВС Азербайджана, Турции и Пакистана в сентябре проведут совместные учения Азербайджан, Турция и Пакистан договорились расширять экономическое сотрудничество

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az