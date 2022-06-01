Турция и Пакистан подписали семь соглашений о сотрудничестве в различных сферах

Турция и Пакистан в среду подписали семь соглашений, предусматривающих сотрудничество в различных сферах, сообщает "Анадолу". Документы подписаны в рамках визита в Анкару премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Агентство отмечает, что соглашения предусматривают кооперацию Анкары и Исламабада в области жилищного и дорожного строительства, финансов, обмена информацией, а также расширение и сотрудничества в торгово-экономической сфере.

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